Требуется создать 4 баннера товара для шапки сайта в Figma
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Требуется сделать баннер для дикторских услуг.
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