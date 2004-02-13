gromaha

Виктор gromaha

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$113
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

web-go
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
2 балла
год назад
Верстка на бустрап 5
BootstrapВерстка страниц
Заказчик работу не оплатил
К сожалению работу в сроки не сдал. В целом все нормально. Сверстал не плохо. Просто маловато опыта для таких задач.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
4 балла
год назад
Сделать аватарку и превью для инстаграма
FacebookInstagramTikTokСоздание аватарокСоздание превью
Вобщем остался не доволен работая с этим человеком. Изначально была поставлена задача как срочная по итогу тянучка. По оплате постоянно какаята была задержка - предоплату вообще 2 частями давал. Слово сейчас - пару минут - скоро будет может на день 2 растянуться. Со своей стороны вносил правки моментально - предоставил даже варианты на выбор. Копировал их текст с инстаграма где и были ошибки - Виктор на этом сделал трагедию Исправленые 2 грамотические ошибки - утверждались почти 2 дня. Оплата по итогу тоже пришлось выпрашивать так как человек сказал буду через час и попросил его набрать в итоге на след сутки появился и обвинил что я его уже достал. Вся переписка есть.
Рисует хорошо, но не очень аккуратно. Допускает гарматические ошибки. Хотя все делает очень красиво. Не дает времени даже согласовать, требует оплату в моменте как сбросил картинку. Но в целом очень классно рисует и качество на уровне
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aaattthhhsss
Олександр 
21 год
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
$8
10 баллов
2 года назад
Написать текст на сайт
Английский языкНаписание текстовУкраинский язык
Отличный заказчик, на протяжении всей работы поддерживал контакт и помогал. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Очень плотно поработали. Приятный в комуникации. Знает свое дело
Ответный отзыв
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
Починить сайт на Laravel
LaravelУстранение ошибок
Спасибо!
Отличная работа. Починил сайт за 10 минут. Рекомендую
Ответный отзыв