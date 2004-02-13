Ищется дизайнер для редизайна страниц сайта. Задача включает перенос страниц в Figma и внесение корректировок по шрифтам, иконкам, блокам и шапке. Основной редизайн будет стоить 500 грн, а внутренние страницы (20-30 штук) — по 250 грн каждая. Работа в паре с заказчиком через видео чат.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $20
Требуется верстка адаптивного лендинга по простому макету. Бюджет 600 грн, срок выполнения - завтра. Необходимо показать первый экран через несколько часов. Важная задача - реализовать форму заявки с модальным окном и отправкой письма на почту, с открытием ссылки в новом окне при успешной отправке.HTML-верстка16 заявокЗакрытгод назад
Требуется написать текст для сайта студии объемом около 2500 символов на украинском и английском языках. Ищем опытного копирайтера, который сможет создать качественный контент для представления услуг студии.Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо добавить 3000 товаров в интернет-магазин на платформе WooCommerce. Используйте прайс-лист для названий и находите изображения в Google. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех деталей.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрытгод назад
Требуется разработать аватарку для Instagram, TikTok и Facebook, а также превью для поста в Instagram. Тематика - магазин детских игрушек. Срок выполнения - 1-2 часа.Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется адаптивная HTML-верстка нескольких страниц с чистым дизайном и анимациями. Проект необходимо завершить до понедельника. Обратите внимание на качество исполнения и соответствие современным стандартам.HTML-верстка37 заявокЗакрытгод назад
Ищется специалист для доработки сайта на OpenCart. Необходима верстка и настройка. Проект рассчитан на 3 недели, задачи будут оцениваться поэтапно. Оплата осуществляется на карту.HTML-верстка10 заявокЗакрытгод назад
Ищется специалист для наполнения сайта вукомерс товарами. Задача заключается в добавлении около 100 товаров. Работа не сложная, требуется выполнить сегодня.Наполнение сайтов12 заявокЗакрытгод назад
- $70
Необходимо сверстать страницу с использованием Bootstrap 5. Все технические данные и макеты прикреплены к проекту. Ожидается информация о цене и сроках выполнения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Требуется адаптивная верстка нескольких страниц с использованием чистого HTML-кода и анимаций. Задача несложная, акцент на качественное исполнение и адаптивность для разных устройств.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $40
Требуется адаптивная верстка страниц с использованием чистого HTML. Проект включает в себя простую верстку и добавление анимаций. Важно обеспечить корректное отображение на различных устройствах.HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется внести правки в проект на Laravel. Подробности описаны в видео-техническом задании. Укажите стоимость и сроки выполнения работ.Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
Требуется помощь в починке сайта-визитки на Laravel, который выдает ошибку 500. Необходимо разобраться с проблемой и устранить ее. Доступы к сайту будут предоставлены для выполнения задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сверстать страницу с использованием Bootstrap. Технические данные и макеты прикреплены к проекту. Требуется указать цену и сроки выполнения.HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад