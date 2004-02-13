Вобщем остался не доволен работая с этим человеком. Изначально была поставлена задача как срочная по итогу тянучка. По оплате постоянно какаята была задержка - предоплату вообще 2 частями давал. Слово сейчас - пару минут - скоро будет может на день 2 растянуться. Со своей стороны вносил правки моментально - предоставил даже варианты на выбор. Копировал их текст с инстаграма где и были ошибки - Виктор на этом сделал трагедию Исправленые 2 грамотические ошибки - утверждались почти 2 дня. Оплата по итогу тоже пришлось выпрашивать так как человек сказал буду через час и попросил его набрать в итоге на след сутки появился и обвинил что я его уже достал. Вся переписка есть.