Адаптивний лендинг

Добрый день, Имеется интернет магазин в сфере красоты на 1С-Битрикс. Необходимо максимально качественно сверстать дизайн страницы и подключить верстку к 1С-Битрикс на существующий сайт. Требования 1. Верстка должна соответствовать дизайн-макету на ...
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Зверстати адаптивно лендинг. Макет простий. Бюджету 600 грн. Треба на завтра. Через пару годин показати перший екран або пару. Зі складнощей - форма заявки яка внизу. Модалка і відправка листа на почту. При вдалій відправці відкриваєтся в новому вікні посилання.
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