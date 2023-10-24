Адаптивний лендинг

$20
HTML-версткаЗакрыт16 заявок293 просмотра
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Зверстати адаптивно лендинг. Макет простий. Бюджету 600 грн. Треба на завтра. Через пару годин показати перший екран або пару. Зі складнощей - форма заявки яка внизу. Модалка і відправка листа на почту. При вдалій відправці відкриваєтся в новому вікні посилання.

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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