Сверстать несколько страниц для информационного сайта

Сайт пример: https://formag.com/ru

Нужно сделать нескольких страниц, но не всех. Нужны только эти страницы:

- Главная

- О компании

- Услуги (1 страница)

- Контакты

- Галерея (просто слайдер с фотками)

Не нужно:

- Создавать формы обратной связи

- Делать несколько языков

В общем сайт будет очень простой (чисто информационный), без функционала, CMS и т.д.

Адаптацию под мобилки надо сделать.



Дизайн (макет) сейчас в процессе разработки. Сейчас мне нужно найти верстальщика, который приступит к работе через пару дней, когда первая страница уже будет готова. От вас примерные сроки и стоимость. Учитывайте что многие блоки на страницах будут повторяться.