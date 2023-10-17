Сверстать несколько страниц для информационного сайта

Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) не маленького проекта Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5 Срок 2 дня на выполнение, сразу предоставить ссылку на стенд где раз в 2-3 часа обновлять ход ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт пример: https://formag.com/ru
Нужно сделать нескольких страниц, но не всех. Нужны только эти страницы:
- Главная
- О компании
- Услуги (1 страница)
- Контакты
- Галерея (просто слайдер с фотками)
Не нужно:
- Создавать формы обратной связи
- Делать несколько языков
В общем сайт будет очень простой (чисто информационный), без функционала, CMS и т.д.
Адаптацию под мобилки надо сделать.
Дизайн (макет) сейчас в процессе разработки. Сейчас мне нужно найти верстальщика, который приступит к работе через пару дней, когда первая страница уже будет готова. От вас примерные сроки и стоимость. Учитывайте что многие блоки на страницах будут повторяться.
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