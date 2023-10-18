Верстка посадочной страницы.

$30
HTML-версткаЗавершен3 заявки20 просмотров
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2 месяца назад
guest_1697351396137
Россия
2 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
2 месяца назад
$30
1 день
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендуем к сотрудничеству!
Рад был работать с Данилом, всё чётко и отлично
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