Верстка на бустрап 5

Нужно адаптивно сверстать страницы. Ничего сложного. Чистая верстка и анимашки.
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Сверстать страницу на бустрап. Тех данные прикрепил к проекту. Макеты там же. От вас цена и сроки
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