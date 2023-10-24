Необходимо сверстать (скопировать) сайт https://floksanygarden.ru. Верстка нужная чистая, без всякого мусора.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно Сверстать страницу сайта.
Детали задания тут https://docs.google.com/document/d/15Twvox-SRjYXTyJ58emcl9RGy7_iusjhxk7KmDLRwxI/edit
Оплата по факту или БС.
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