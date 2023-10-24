Сверстать страницу сайта

HTML-версткаЗавершен37 заявок294 просмотра
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Нужно Сверстать страницу сайта.


Детали задания тут https://docs.google.com/document/d/15Twvox-SRjYXTyJ58emcl9RGy7_iusjhxk7KmDLRwxI/edit

Оплата по факту или БС.

2 месяца назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
jekakoba
26 летУкраина
год в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Задание выполнено быстро, качественно. Исполнитель все время на связи. Буду сотрудничать еще. Рекомендую!
Все було на високому рівні! Постійний звʼязок, чітке ТЗ, приємне спілкування, своєчасна оплата. Отримав задоволення від співпраці з Дмитром! Однозначно рекомендую! Чекаю на наступні проекти. Дякую за довіру!)
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