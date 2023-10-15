Сверстать указанный сайт

HTML-версткаЗавершен12 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать (скопировать) сайт https://floksanygarden.ru. Верстка нужная чистая, без всякого мусора.

2 месяца назад
Cherces
Адам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
alsmakshanov
26 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$15
3 дня
RUBUSDT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
отличный заказчик, скинул даже больше чем договаривались, спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Сверстать по фигма

    Возможно кто-то может помочь сверстать сайт по проекту в фигма. Это для данного пользования. Сайт дизайнера. Возможно есть желания у кого нибудь помочь и научиться

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка на бутстрап

    Сверстать страницу на бустрап. Тех данные прикрепил к проекту. Макеты там же. От вас цена и сроки

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Переверстать сайт

    Сейчас есть сайт, но он очень долго грузится, по причине того что вытащили верстку с флексби и поставили на вордпресс. Постепенно добавляя что то новое, сайт стал все дольше и дольше грузится. Нужно переверстать на ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать шаблон с анимацией

    $300

    Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг страницу с небольшой но качественной анимацией. Ссылка идеи на фигму. При скроле вниз точка будет двигаться по карте вырисовывая путь. На каждой из 6 точек будут появляться окна с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад