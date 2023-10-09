Верстка сайта по готовому дизайн макету

Нужно сверстать ,10 простых лендингов без адаптива главное скорость
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Нужно сверстать и запустить сайт по готовому макету в Figma. С возможностью просмотра на 2х языках. Не анимированный. 2-3 страницы, небольшой простой сайт.
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