Создать лендинг

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Приветствую, нужно создать лендинг. Имеется пример того, как это должно выглядеть, так что ничего придумывать и додумывать не придется. Содержание сайта минимально: Немного текста, одна фоновая картинка, видео с ютуба и 2 ссылки. В правом верхнем углу сделать переключение языка ру-англ
https://prnt.sc/edTRuYEDlxPL
https://prnt.sc/XSHsNpT_8PKS
https://prnt.sc/OLIvmy2uMl_E
Если будет нужен проект сайта что на картинке, то скину без проблем.

2 месяца назад
guest_1662382569631
Беларусь
год в сервисе
Был
2 месяца назад