Приветствую, нужно создать лендинг. Имеется пример того, как это должно выглядеть, так что ничего придумывать и додумывать не придется. Содержание сайта минимально: Немного текста, одна фоновая картинка, видео с ютуба и 2 ссылки. В правом верхнем углу сделать переключение языка ру-англ

https://prnt.sc/edTRuYEDlxPL

https://prnt.sc/XSHsNpT_8PKS

https://prnt.sc/OLIvmy2uMl_E

Если будет нужен проект сайта что на картинке, то скину без проблем.