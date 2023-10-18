Натяжка верстки на nextjs

HTML-версткаЗавершен3 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

требуется натяннуть готовую верстку сделанную на html, на nextjs последний версии

порядка 40 макетов, сложность уровня crm система

3 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
web-go
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
$1500
10 дней
Очередное успешное сотрудничество с Олегом. Все на высоте, быстро, качественно, самостоятельно. Крайне рекомендую!
Работать с Алексеем одно удовольствие. Спасибо