Нужна помощь разработчика для верстки сайта на Тильде

HTML-версткаЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Нужно анимировать правильную последовательность. Детальнее в переписке

3 месяца назад
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
22 дня назад
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