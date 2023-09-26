Нужно сверстать под Wordpress для сайта йога-студии

HTML-версткаЗакрыт11 заявок79 просмотров
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На сайте использован Woocommerce, плагином CPT UI сделаны пользовательские типы записей: преподаватели, мероприятия, направления. Расписание сделано с помощью плагина Bookly, на страницах выведено с помощью шорткодов.

Ссылка на дизайн в Фигма:

https://www.figma.com/file/qeC9cx6sPgA4r8flvPHnlg/Sattva-Yoga?type=design&node-id=47-309&mode=design

Бюджет еще не формировался, поэтому пожалуйста оцените проект пока что ориентировочно

WordPress
3 месяца назад
alexxx_lev
Александр 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад