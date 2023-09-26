Вёрстка HTML / CSS (Scss) / JS

Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/ с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery): - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер всем.
Мне нужно чтобы мне создали Landing page. Состоит из шапки, 3 блоков и футера. Макет PSD
Вёрстка должна быть обязательно на HTML5/ CSS (SCSS) / JS.
Чего я жду на своём сайте:
Конечно же адаптивность под телефонные устройства
При нажатии на кнопки "Каталог" и "О нас" была плавная прокрутка на нужный раздел
Чтобы сайт полностью 100% соответствовал макету. Пиксель в пиксель
На макете этого нету, но я бы хотел чтобы при наведении курсором по навигациям, то плавно слева направо выводилась линия которая доходит от точки A до точки B (объясню в лс при необходимости)
И последнее по возможности предлагать свои идеи анимаций. Хочу чтобы сайт выглядел современным.
От вас требуется только срок, цена твёрдая. Кому не подходит и ставит выше цены, то можете искать другие проекты!
Макет кину после того, как выберу исполнителя. Обязательно прикрепляйте примеры работ с ссылкой гитхаб или можете показать коммерческий опыт.
Заранее спасибо!
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