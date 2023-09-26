Вёрстка HTML / CSS (Scss) / JS

$100
HTML-версткаЗакрыт72 заявки384 просмотра
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Добрый вечер всем.

Мне нужно чтобы мне создали Landing page. Состоит из шапки, 3 блоков и футера. Макет PSD

Вёрстка должна быть обязательно на HTML5/ CSS (SCSS) / JS.

Чего я жду на своём сайте:

  • Конечно же адаптивность под телефонные устройства

  • При нажатии на кнопки "Каталог" и "О нас" была плавная прокрутка на нужный раздел

  • Чтобы сайт полностью 100% соответствовал макету. Пиксель в пиксель

  • На макете этого нету, но я бы хотел чтобы при наведении курсором по навигациям, то плавно слева направо выводилась линия которая доходит от точки A до точки B (объясню в лс при необходимости)

  • И последнее по возможности предлагать свои идеи анимаций. Хочу чтобы сайт выглядел современным.

От вас требуется только срок, цена твёрдая. Кому не подходит и ставит выше цены, то можете искать другие проекты!

Макет кину после того, как выберу исполнителя. Обязательно прикрепляйте примеры работ с ссылкой гитхаб или можете показать коммерческий опыт.

Заранее спасибо!

HTMLCSS
3 месяца назад
artemudodenko
Артём 
25 летГрузия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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