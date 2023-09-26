Вёрстка HTML / CSS (Scss) / JS

Добрый вечер всем.

Мне нужно чтобы мне создали Landing page. Состоит из шапки, 3 блоков и футера. Макет PSD

Вёрстка должна быть обязательно на HTML5/ CSS (SCSS) / JS.



Чего я жду на своём сайте:

Конечно же адаптивность под телефонные устройства

При нажатии на кнопки "Каталог" и "О нас" была плавная прокрутка на нужный раздел

Чтобы сайт полностью 100% соответствовал макету. Пиксель в пиксель

На макете этого нету, но я бы хотел чтобы при наведении курсором по навигациям, то плавно слева направо выводилась линия которая доходит от точки A до точки B (объясню в лс при необходимости)

И последнее по возможности предлагать свои идеи анимаций. Хочу чтобы сайт выглядел современным.

От вас требуется только срок, цена твёрдая. Кому не подходит и ставит выше цены, то можете искать другие проекты!

Макет кину после того, как выберу исполнителя. Обязательно прикрепляйте примеры работ с ссылкой гитхаб или можете показать коммерческий опыт.

Заранее спасибо!