Сверстать внутренние страницы сайта

HTML-версткаЗавершен8 заявок41 просмотр
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Имеем текущий сайт, по сути лендинг https://goo.su/nbxw . Главная страница готова. Необходимо по уже готовому дизайну в Figme доверстать внутренние страницы. Адаптив правим сразу и упрощаем без дизайна. Все внутренние страницы однотипные, по одному шаблону. Фотка, текст, блок CTA или блок с главной продублированный. Применить анимацию появления текста и фотографий. Всего 6 страниц. Сайт на wordpress.

3 месяца назад
kukotayuri
35 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
your_developer
Юлия 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
22 дня назад
3 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Все было сделано качественно и в срок! Рекомендую!
Сотрудничеством осталась довольна, четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к работе!
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