Нужно сделать верстку сайта лендинга

Надо сверстать сайт. Макеты https://drive.google.com/file/d/1tKRuMTpd8pwSuTR1TgWbGieTvjQIveDo/view?usp=sharing Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я ...