Верстка сайта c figma

HTML-версткаЗавершен25 заявок156 просмотров
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Надо сверстать сайт.

Макеты https://drive.google.com/file/d/1tKRuMTpd8pwSuTR1TgWbGieTvjQIveDo/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Без цены и срока не рассматриваю отклики.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Антиспам 10+11=

Верстка сайтаFigma
3 месяца назад
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
час назад
3 месяца назад
$180
12 дней
RUB
Норм
Все четко!
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