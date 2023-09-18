Страницу сайта (лендинг) https://www.uxcrush.com/figma-landing-page-template-for-app необходимо сверстать в 2 этапа. Этап 1. Сверстать сайт с использованием HTML CSS, используя только пункты 1.1 – 1.10 из https://html5book.ru/osnovy-html/ и пункты 2.1 – 2.14 из https://html5book.ru/osnovy-css/ . Создать ...
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Требуется перенести сайт с тильды на вордпресс или другой движок.
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