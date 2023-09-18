Разработка микросервиса для парсинга

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Portolio site
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать микросервис, который должен получать поисковую выдачу. На вход должен принимать поисковой запрос, параметры прокси, локацию (возможно справки). В результате сервис должен вернуть либо html поисковой выдачи, либо структуру с необходимой информацией по результату поисковой выдачи (рекламные блоки, органика, код ответа и тд)
Важное требование - минимум 27 тысяч запросов в час, процент капчи не более 50%
Из-за требования по таймингу выше сразу предупредим - вариант с подключениям сторонних сервисов для разгадывания капчи не предлагать, он не влезет во временные рамки.
Задача поделится на несколько этапов со своими целями на каждом из них, каждый этап будет оплачиваться отдельно.
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