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Константін
zebaz
zebaz
20 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
(-1)
windows 10 pоботаю на python c++ c# java
#31
Создание ботов
#32
Python
#64
Устранение ошибок
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Владислав
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 отзывов
$10
2 балла
2 года назад
Пофиксить твиттер бот на Python
Python
Создание ботов
Устранение ошибок
Неграмотный и бестолковый исполнитель. Не смог подключиться даже к удаленному серверу)
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Отзывы заказчиков
1
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