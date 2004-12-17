zebaz

Константін zebaz

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

windows 10 pоботаю на python c++ c# java

#31Создание ботов
#32Python
#64Устранение ошибок

Отзывы заказчиков

vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
2 балла
2 года назад
Пофиксить твиттер бот на Python
PythonСоздание ботовУстранение ошибок
Неграмотный и бестолковый исполнитель. Не смог подключиться даже к удаленному серверу)