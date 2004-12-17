Пофиксить твиттер бот на Python

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка35 просмотров
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  • сделать нормальную обработку ошибок. чтобы в случае непредвиденной ошибки всегда перезагружался

  • слетело определение количество просмотров видео

  • перестал оставлять твиты

Python
3 месяца назад
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
zebaz
19 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$10
2 дня
UAHUSDT
Неграмотный и бестолковый исполнитель. Не смог подключиться даже к удаленному серверу)