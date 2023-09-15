Нужо напистаь плагин для shopify

Нужно написать плагин для магазина shopify, плагин - колесо удачи.

В плагин должно быть включено, админка управления плагином и фронтовая часть.

По сути нужен клон. (Можете установить плагин у себя в магазине shopify для детального изучения)

Тут демо.

Пожалуйста изучите сам плагин в демо варианте, и пишите свои предложения по срокам сразу с ценой.