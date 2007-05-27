Бот для сайта DMarket.com(описание)

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка87 просмотров
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Функционал:
1. Боту даётся определённый таргет(предмет) и 2 числа
Первое число: Минимальная цена покупки
Второе число: Максимальная цена покупки(стоп-цена, при котором цена покупки сбрасывается до "первого числа")
2. Если бот видит, что цену автобая перебили, надо перебить цену на фиксированное(заданное для каждого предмета) число(обновлять цену автобая можно каждые 15 минут)
По сути: Парсер и скрипт.

3 месяца назад
guest_1694601018521
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад