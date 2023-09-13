Телеграмм бот с сайтом

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок38 просмотров
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Нам нужен не сложный телеграмм бот для которого будет создан специальный сайт, в котором будет автоматически запускаться реклама в рандомном порядке на 30 секунд, после чего сайт должен перекинуть пользователя обратно в бота, за просмотр рекламы должны получать определеное вознаграждение, основа данного проекта лежит на телеграмм боте, есть пример данного проекта

3 месяца назад
guest_1694558946651
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад