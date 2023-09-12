Fullstack бекенд разработчик для проекта аналог bla bla car

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок43 просмотра
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Мы стартап который занимается разработкой и развитием механизма взаимодействий водителей и пассажиров по междугородным поездкам.

3 месяца назад
guest_1694510753315
Таджикистан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад