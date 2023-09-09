1) При отправки формы с сайта на почту появляется всплывающее окно с текстом, что письмо успешно отправлено. Нужно, чтобы при появлении этого окна в url добавлялся # (domain.com/#success). Сейчас всплывающее окно вызывается через fancybox. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Правки модуля на bitrix.
Модуль старый, после обновления работает некорректно.
Подробное ТЗ по запросу.
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