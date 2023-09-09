Написать код на JS без PHP.

Веб-программированиеЗавершеннет заявок5 просмотров
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Здравствуйте, нужно на JS написать след. код. Брать курс доллара с сайта www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js

Должно выглядеть примерно так. Суммы рублей округлять до целых.

Сегодня 09.09.2023 курс 1$ = 97.9241 руб.

Аренда 10 дней

10$

979р

Аренда 20 дней

20$

1958р

Аренда 10 дней -20%

8$

783р

Аренда 20 дней -20%

16$

1566р

PHP
3 месяца назад
n1xen
Денис 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
H4lleluj4h
Павел 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$3
1 день
RUB
Работу выполнил быстро и качественно, код чистый и приятный на вид. Рекомендую!
Приятный заказчик, четко поставил задачу, оплата в срок.