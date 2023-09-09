Написать код на JS без PHP.

Немного php, js. Подробное ТЗ в личку
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Здравствуйте, нужно на JS написать след. код. Брать курс доллара с сайта www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js
Должно выглядеть примерно так. Суммы рублей округлять до целых.
Сегодня 09.09.2023 курс 1$ = 97.9241 руб.
Аренда 10 дней
10$
979р
Аренда 20 дней
20$
1958р
Аренда 10 дней -20%
8$
783р
Аренда 20 дней -20%
16$
1566р
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