Парсинг на php сайт БК теннис с сигналом в телеграмм

Необходимо доработать бота, который написан на яп python, и добавить новые биржи. Бот в автоматическом режиме торгует на криптовалютной бирже по постам из твиттера. Бот открывает сделки: - по ключевым словам; - ...
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Парсинг 1хбет по линии и в лайве ,в матче теннис есть статистика игроков.
Нужные данные в статистики которае нужно вытащить из статистики :
1.фаворит кеф от 1.2-1.4 (диапазон настраивается)- парсируется по линии.
2.подача на вылет- парсинг статистики в лайве
3.очки выигранные на первой подачи-парсинг статистики в лайве
4.невынужденные ошибки-парсинг статистики в лайве
Алгоритм :
Парсируется матч в лайве,находится по диапазону кеф фаворит,фаворит должен проиграть первый сет и вначале второго подать сигнал в телеграмм на основе этих параметров.
Если подача на вылет больше чем у соперника ,сравнивается другой параметр .
Если очки выигранные на первой подачи больше чем у соперника сравнивается другой параметр.
Невынужденные ошибки должны быть больше у фаворита.
Если все совпало послать сигнал в телеграм .
Настройки txt:
1.фаворит кеф от 1.2-1.4
2.подача на вылет:+
3.очки выигранные на первой подачи:+
4.невынужденные ошибки:-
"+" - параметр включен
"-" - параметр отключен
Должен быть отдельный файл .тхт черный список куда будут заноситься чемпионаты по теннису которые будут игнориться .
Для того что бы узнать изначального фаворита нужно по линии пропарсировать весь теннис на 24 или 48 часов , так у меня бот по футболу работает откуда берутся кефы по линии.
Сигнал в телеграм:
название чемпионата, игроки , коэффициенты на них по линии и в лайве ,3 параметра
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