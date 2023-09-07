Парсинг на php сайт БК теннис с сигналом в телеграмм

Парсинг 1хбет по линии и в лайве ,в матче теннис есть статистика игроков.

Нужные данные в статистики которае нужно вытащить из статистики :

1.фаворит кеф от 1.2-1.4 (диапазон настраивается)- парсируется по линии.

2.подача на вылет- парсинг статистики в лайве

3.очки выигранные на первой подачи-парсинг статистики в лайве

4.невынужденные ошибки-парсинг статистики в лайве

Алгоритм :

Парсируется матч в лайве,находится по диапазону кеф фаворит,фаворит должен проиграть первый сет и вначале второго подать сигнал в телеграмм на основе этих параметров.

Если подача на вылет больше чем у соперника ,сравнивается другой параметр .

Если очки выигранные на первой подачи больше чем у соперника сравнивается другой параметр.

Невынужденные ошибки должны быть больше у фаворита.

Если все совпало послать сигнал в телеграм .

Настройки txt:

1.фаворит кеф от 1.2-1.4

2.подача на вылет:+

3.очки выигранные на первой подачи:+

4.невынужденные ошибки:-

"+" - параметр включен

"-" - параметр отключен

Должен быть отдельный файл .тхт черный список куда будут заноситься чемпионаты по теннису которые будут игнориться .

Для того что бы узнать изначального фаворита нужно по линии пропарсировать весь теннис на 24 или 48 часов , так у меня бот по футболу работает откуда берутся кефы по линии.

Сигнал в телеграм:

название чемпионата, игроки , коэффициенты на них по линии и в лайве ,3 параметра