Доработки сайт БИТРИКС

Необходимо написать модуль для Premium Exchange. Детали ТЗ во вложении. В отклике, укажите, пожалуйста, срок выполнения и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую нужно внести некоторые правки-доработки на сайт сделанный на БИТРИКС.
После этих доработок будет еще работа по доработкам по этому и другим сайтам.
Нужен программист хорошо знакомый с системой Битрикс, который оперативно сможет вносить доработки.
ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1Dd1fpYxTf5m6hGTfL4rKkjioTqkf4cwxbvq2BFG_1e8/edit?usp=sharing
кто готов взяться прошу написать стоимость, сроки , контакты.
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