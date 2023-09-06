Доработки сайт БИТРИКС

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки65 просмотров
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Приветствую нужно внести некоторые правки-доработки на сайт сделанный на БИТРИКС.

После этих доработок будет еще работа по доработкам по этому и другим сайтам.

Нужен программист хорошо знакомый с системой Битрикс, который оперативно сможет вносить доработки.

ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1Dd1fpYxTf5m6hGTfL4rKkjioTqkf4cwxbvq2BFG_1e8/edit?usp=sharing

кто готов взяться прошу написать стоимость, сроки , контакты.

4 месяца назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад