Модуль для Premium Exchange

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка59 просмотров
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Необходимо написать модуль для Premium Exchange. Детали ТЗ во вложении.

В отклике, укажите, пожалуйста, срок выполнения и стоимость работы.

4 месяца назад
guest_1694079123599
Россия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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