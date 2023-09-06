Реализовать функционал массового изменения цен на сайте MODx

Вкратце уже описал в заголовке - более подробно готов рассказать и объяснить задачу откликнувшимся и готовым взяться за дело исполнителям

Условия:

- предоплат и авансов нет, к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно, "на лету" - на всё-про-всё максимум пару дней.

От вас:

- обязательность;

- внимание к мелочам;

- отличное знание принципов работы MODx, MySQL, css, js, html;

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- возможность работать на постоянной основе.