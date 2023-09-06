Разработка приложения для производства натяжных потолков, которое должно включать построение чертежей, калькуляцию, склад, статистику, карту, чат. Необходимо, чтобы оно работало на андроид, ios и браузере на ПК Фронтенд по большей части отрисован. ...
Реализовать функционал массового изменения цен на сайте MODx
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вкратце уже описал в заголовке - более подробно готов рассказать и объяснить задачу откликнувшимся и готовым взяться за дело исполнителям
Условия:
- предоплат и авансов нет, к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);
- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно, "на лету" - на всё-про-всё максимум пару дней.
От вас:
- обязательность;
- внимание к мелочам;
- отличное знание принципов работы MODx, MySQL, css, js, html;
От меня:
- чёткая постановка задач;
- своевременная и беспроблемная оплата;
- возможность работать на постоянной основе.
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