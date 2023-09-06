Потрібно скачать файл xlsx за допомогою curl на php.

Сайт (звідки потрібно скачать) надає постійну ссилку за якою можна скачувати файл.

Якщо перейти на пряму по цій ссилкі то вискакує форма заваннтаження файлу.



Доступ до сайту ( і самої ссилки) тільки по логіну та паролю.



На данному етапі є готовий код (взятий по пприкладах з інету)

який заходить на сайт та сохраняє сесію в кукі

потім переходить по ссилкі але скачує не сам файл а сторінку сайту.



Потрібна людина яка зможе зробить загрузку файла xlsx