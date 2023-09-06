Скачать файл xlsx за допомогою curl на php.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки47 просмотров
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Потрібно скачать файл xlsx за допомогою curl на php.
Сайт (звідки потрібно скачать) надає постійну ссилку за якою можна скачувати файл.
Якщо перейти на пряму по цій ссилкі то вискакує форма заваннтаження файлу.

Доступ до сайту ( і самої ссилки) тільки по логіну та паролю.

На данному етапі є готовий код (взятий по пприкладах з інету)
який заходить на сайт та сохраняє сесію в кукі
потім переходить по ссилкі але скачує не сам файл а сторінку сайту.

Потрібна людина яка зможе зробить загрузку файла xlsx

PHP
4 месяца назад
guest_1682863226399
Украина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$7
1 день
UAH
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