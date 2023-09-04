Перенос материалов на wordpress / парсинг

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки31 просмотр
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Нужен опытный по переносу контента. Парсинг и настройка интеграции. Знание вордпресс и элементор. 

Есть несколько похожих задач - перенести десятки статей  блог, услуги, портфолио со старого сайта  на новый сайт wordpress + elementor

Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:

  • количество просмотров (custom fields)

  • рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов по каждой оценке)  отображаются только звезды


  1. в одном случае мы переносим с сайта который тоже на wordpress https://kreonit.com/our-services/how-to-write-a-game-story/ 

  2. во втором случае мы переносим с сайта на laravel https://koloro.ua/blog/issledovaniya/tselevaya-auditoriya-paketirovannogo-mindalya-analiz-potrebiteley-i-trendy-v-sozdanii-upakovok.html 

Более подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Бюджет 500 за оба сайта

WordPress
4 месяца назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад