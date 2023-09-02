Доработка сайта на WebAsyst

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка8 просмотров
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  • Починить зону h1

  • Починить функционал seo фильтров

  • Сделать возможным добавлять в плитку произвольные страницы

  • Ремонт теговых страниц

4 месяца назад
Annkhats
32 годаРоссия
год в сервисе
Была
9 дней назад