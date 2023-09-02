Разработать чат-бот (криптобиржа)

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок43 просмотра
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есть аналог бота, который нужно точь в точь повторить - ссылку пришлю в личку

4 месяца назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад