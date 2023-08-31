Доделать сайт на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки40 просмотров
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Доделать сайт на OpenCart.
Сейчас нужно сделать мелкие правки существующей функциональности и дизайна, загрузка данных в рамках перехода с insales. И загрузка из json отзывов, клиентов, старых заказов, seo по товарам ( выгрузки есть). Переделать дизайна ЛК, остальное уже по мере работы.

OpenCart
4 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад