Подключить по api chat gpt к sendpulse

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки50 просмотров
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Здравствуйте!

нужно написать код для подключения sendpulse к chat gpt по апи.

Я пытаюсь создать чат бота в тг, используя сервис sendpulse - нужен код который поможет отправить запрос по апи/

4 месяца назад
ivanitskiydenis
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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