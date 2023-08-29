Доработка и поддержка backend на nestjs

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки17 просмотров
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Добрый день

ищем nodejs/nestjs middle+ разработчика для выполнения серии задач

  • парсинг pdf файлов

  • экспорт данных в pdf/excel

  • интеграция с сторонними апи

  • оптимизация кода

  • и многое другое

4 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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