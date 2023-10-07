Парсер текущих вакансий по заданным параметрам с Линкедина и Индид

Веб-программированиеЗавершен3 заявки29 просмотров
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Необходимо соскрейпить текущие вакансии, которые будут отвечать нескольким критериям компании-нанимателя (страна - США, кол-во работников - до 10000, область работы - здравохранение) с этих сайтов:

https://www.indeed.com/

https://www.linkedin.com/jobs/search/

и получить на выходе CSV/XLS с такими данными по вакансиям:

  • Job title

  • Website

  • Company name

  • Location (US only)

Работаю только с исполнителями из Украины. Мирного неба!

4 месяца назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
mihailolefirenko
Михаил 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$50
30 дней
UAH
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