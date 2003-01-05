Доработать сайт на wordpress

Есть форум на ipb, на котором работает парсер + постинг тем с сайта Xenforo. После того, как на сайте Xenforo прикрутили каптчу на авторизацию, парсер естественно перестал работать. Нужно восстановить работоспособность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать страницы сайта на wordpress, вывести недостающую информацию и доработать шаблоны.
Прикладываю ТЗ.
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