mike5644444

Александр mike5644444

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

web_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Настроить стиль CSS для позиций рекламного блока яндекса
CSS
Отличный заказчик!) Четкое ТЗ, моментальная оплата) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
Все сделано отлично! Большое спасибо!
Ответный отзыв
BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
3 года назад
Вывести данные из API с помощью PHP
PHP
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Все было сделано как я хотел, спасибо за скорость и четкость выполнения!
Ответный отзыв
kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создать шорткод wordpress
WordPress
Рекомнедую к сотрудничеству
Быстрое решение поставленной задачи!
Ответный отзыв
Notss
Глеб 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-1)
$2
10 баллов
4 года назад
Эффект скрытого кода на кнопке, стиль CSS
CSS
Отличный заказчик. Хорошо поставил задачу. Оплата моментально, даже с приятным бонусом!) Рекомендую
Отличный специалист, знает что делает! Быстро и качественно!
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$75
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт перелинковки страниц тегов Wordpress
WordPress
Работаем не первый раз, хороший заказчик, никаких проблем!
Спасибо! Все быстро и так как хотел!
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