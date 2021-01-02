mike5644444

Необходимо разработать дизайн главной страницы, аналогичный сайту картаapple.ru. Фрилансер должен предоставить предложение по цене и срокам выполнения проекта.
- Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Необходимо доработать страницы сайта на WordPress, вывести недостающую информацию и обновить шаблоны. Прилагается техническое задание для выполнения работы.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Требуется доработка страниц сайта на WordPress. Необходимо вывести недостающую информацию и доработать шаблоны. Прилагается техническое задание для более детального понимания задачи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Требуется настроить стиль CSS для рекламного блока Яндекса, который в данный момент расположен по центру экрана. Необходимо изменить его позицию на левый нижний угол. Задача включает в себя корректировку HTML-верстки и применение необходимых стилей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Проект включает создание сайта-аналога с несколькими тысячами страниц, охватывающих 96 валютных пар и различные суммы. Необходимо интегрировать API для получения актуальных курсов валют. Рассматривается использование WordPress для упрощения разработки и применения готовых шаблонов. Ожидается информация о бюджете и сроках выполнения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать и анимировать круглую шкалу для отображения показаний, аналогично интерфейсу speedtest.net. Шкала должна реагировать на пользовательские данные и клики, обеспечивая красивую визуализацию.Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача заключается в выводе данных из API с использованием PHP. Необходимо получить JSON-ответ и отобразить данные на веб-странице. Простое и быстрое задание для веб-программистов.Завершен4 года назад
- $5Завершен4 года назад
- $10
Необходимо написать стиль скрытого кода на кнопке https://prnt.sc/111le5h с помощью стиля CSSHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Настроить CSS Прикладываю скрин.HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
- $75Завершен4 года назад
- $75Завершен4 года назад
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50Завершен4 года назад
- $50
Сейчас повторяются магазины, см. скриншот. Надо сделать чтобы не повторялись, и добавить кольцевую перелинковку по категориям. Чтобы с каждой страницы таксономии были ссылки на 4 других страниц таксономий и так по кольцу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Сейчас повторяются магазины, см. скриншот. Надо сделать чтобы не повторялись, и добавьте кольцевую перелинковку по категориям.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо выполнить перелинковку между Таксономиями это у меня Магазины, необходимо учитывать категорию Магазинов, определяем по категории промокодов. Частично у меня код есть, но при выводе ссылок некоторые магазины повторяются и выводятся только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
Не вставляются теги и видео в таксономии вордпресс, раньше все работало, но сейчас перестало.Завершен4 года назад
- $40
Необходимо чтобы wordpress не удалял эти теги, так как вместе с ними у меня удаляются нужные данные.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо чтобы плагин не удалял эти теги, так как вместе с ними у меня удаляются нужные данные. С внесением этих изменений в плагин по ссылке, теги начали удаляться: https://github.com/Yoast/wordpress-seo/pull/16025Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад