Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
WordPress
Все хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
$25
10 баллов
4 года назад
PHP
Все было сделано как я хотел, спасибо за скорость и четкость выполнения!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
$25
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все отлично, моментальная оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
4 года назад
HTML
Отличный исполнитель, очень быстро и точно все сделал, умеет читать тех задание, понимать и работать самостоятельно. Буду обращаться.
Ответный отзыв
Все отлично. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
$80
9 баллов
4 года назад
Работа выполнено отлично. Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!