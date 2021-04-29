BBGunGun

Геннадий BBGunGun

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
В мобильной версии, растянуть на весь экран картинку
WordPress
Все хорошо, спасибо
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
mike5644444
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Вывести данные из API с помощью PHP
PHP
Все было сделано как я хотел, спасибо за скорость и четкость выполнения!
Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1626947714604
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Создать сайт на пару страниц, без графики, и запустить его в интернете
Отлично и быстро
Все отлично, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
seobmen
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Правки стилей в готовой верстке, это обычные HTML-файлы, НЕ движок
HTML
Отличный исполнитель, очень быстро и точно все сделал, умеет читать тех задание, понимать и работать самостоятельно. Буду обращаться.
Все отлично. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
igaliev
Ильмир 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
9 баллов
4 года назад
Правки на сайте. Второй спринт.
Работа выполнено отлично. Продолжаем сотрудничать!
Все отлично, рекомендую!
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