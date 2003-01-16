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Отзывы заказчиков
$20
6 баллов
3 года назад
WordPress
Два ТЗ по сайту. По каждому фрилансер назвал сроки 3-5 дней. По первому ТЗ сроки по факту составили 10 дней. По второму, более легкому ТЗ, сроки тоже вышли. Прождал еще 5 дней, изменений в проекте никаких, объяснений от исполнителя никаких. Работу оплатил, доступ закрыл - бесполезная трата время на постоянные переносы, обещания, форс-мажоры. Абсолютно халатное отношение и пустые обещания.
$20
10 баллов
3 года назад
Все швидко, професійно та з високою якістю. Дякую виконавцю!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто чудесный человек) Четкое ТЗ, моментальная оплата, понимание всех процессов разработки и местами душевное общение!) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
$40
10 баллов
3 года назад
ocStoreOpencart
Все ок. На самом деле удивлен высокой скоростью работы и адекватностью Денис. Успел сделать большой объем работы за короткие сроки. По отношению к заказчику тут действительно профессиональный подход к работе. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прошло 2 недели, после успешного завершения работы над проектом. К сожалению, оплату в полном объеме, так и не получил. Только половину.
$10
10 баллов
3 года назад
HTML
Спасибо исполнителю, сделал все быстро. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик) Все было оперативно и чётко) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
$5
10 баллов
3 года назад
Opencart
Все отлично!
Ответный отзыв
Все отлично) Всем рекомендую к сотрудничеству!)