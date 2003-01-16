Два ТЗ по сайту. По каждому фрилансер назвал сроки 3-5 дней. По первому ТЗ сроки по факту составили 10 дней. По второму, более легкому ТЗ, сроки тоже вышли. Прождал еще 5 дней, изменений в проекте никаких, объяснений от исполнителя никаких. Работу оплатил, доступ закрыл - бесполезная трата время на постоянные переносы, обещания, форс-мажоры. Абсолютно халатное отношение и пустые обещания.