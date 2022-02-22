Опенкарт Ocstore 2.3

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки649 просмотров
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и важно, чтобы после всех работ не было ошибок после обновления модификаторов в админке и чтобы все доработки были на месте после этого

Тз

https://docs.google.com/document/d/1KZZ33tDrRWRvFfsQWQxlxRxcVJxFAeOThZO15NieVps/edit

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
web_deness
Денис 
29 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$40
5 дней
Все ок. На самом деле удивлен высокой скоростью работы и адекватностью Денис. Успел сделать большой объем работы за короткие сроки. По отношению к заказчику тут действительно профессиональный подход к работе. Рекомендую.
Прошло 2 недели, после успешного завершения работы над проектом. К сожалению, оплату в полном объеме, так и не получил. Только половину.