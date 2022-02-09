Разработка саита на Wordpress

Нужно установить WP + развернуть простенький шаблон + добавить 10 новостей
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IРазработка саита на Wordpress
https://www.figma.com/file/arkliwijJ1gzEWpUUup3kv/Vendista-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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