Разработка саита на Wordpress

Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!