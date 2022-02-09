Разработка саита на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок672 просмотра
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IРазработка саита на  Wordpress 

https://www.figma.com/file/arkliwijJ1gzEWpUUup3kv/Vendista-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0

WordPress
2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
YaroslavKobets
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
2 года назад
$200
6 дней
UAH
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Спасибо за проект. Все прошло отлично!