Натянуть вертску на Wordpress

$100
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки519 просмотров
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Все данные предоставил в лк

WordPress
2 года назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 года назад
$130
3 дня
RUB
Андрей как всегда выполнил все на высшем уровне, замечания учел и некоторые прихоти, спасибо за качественную работу.
Игорь, спасибо за очередной интересный проект! Все супер, как всегда :) Рекомендую к сотрудничеству!
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