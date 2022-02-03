Починити плагін Yoast на WP

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки617 просмотров
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Після оновлення ВП перестав працювати плагін на сайті.. на скрині.. Замінити його не можна, бо тайтли старі тоді всі пропадають.

Завдання - вирішити проблему з плагіном, щоб збереглися існуючі тайтли, можна було б їх змінювати й для нових сторінок додавати.. Купити преміум за 100 євро на рік не прєдлагать) Оплата строго на карту в гривнях.

2 года назад
texts11
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maximst
Максим 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
Все дуже професійно, швидко та якісно. Вирішена була також інша супутня проблема, однозначно рекомендуємо!
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