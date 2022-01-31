Подключить несколько Вордпресс сайтов к Мультисайту

У меня есть пустой сайт, на котором установлен Вордпресс + Мультисайт. Также есть несколько отдельных доменов с небольшими интернет-магазинами на Woocommerce, все они на одном хостинге. Мне нужно подключить эти уже существующие сайты к новому, на котором стоит Мультисайт (если это, конечно, возможно). Чтобы управление интернет-магазинами велось с одной консоль-панели, и все заказы можно было видеть в одном месте.