Здравствуйте! Необходимы доработки (верстка и программинг) по корпоративному сайту и последующего его сопровождение. CMS - Битрикс Ответным письмом напишите стоимость часа работы? Я в свою очередь пришлю ТЗ на корректировки и ссылку на сайт.
Подключить несколько Вордпресс сайтов к Мультисайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть пустой сайт, на котором установлен Вордпресс + Мультисайт. Также есть несколько отдельных доменов с небольшими интернет-магазинами на Woocommerce, все они на одном хостинге. Мне нужно подключить эти уже существующие сайты к новому, на котором стоит Мультисайт (если это, конечно, возможно). Чтобы управление интернет-магазинами велось с одной консоль-панели, и все заказы можно было видеть в одном месте.
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