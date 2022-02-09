Передача скрытых полей при заполнении формы, Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка578 просмотров
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Необходимо настроить скрытую запись ClientID от Яндекс Метрики и roistatVisitId от Roistat в БД при заполнении форм на сайте.

Сайт на CMS 1C Bitrix.

2 года назад
Ceramic_3D
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
2 года назад
$35
1 день
UAH
Всё было реализовано быстро и по ТЗ.
Все ок, спасибо