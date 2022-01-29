Доработка сайта на wordpress - плагин «Open Editor»

Работой и сотрудничеством доволен - всё быстро сделано, и точно, согласно задания. Надо было найти ошибки в плагине и восстановить работоспособность сайта. Очень хорошо разбирается в wordpress. Кому нужно что-то там изменить, доработать, исправить - рекомендую с ним работать!