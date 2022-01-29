Доработка сайта на wordpress - плагин «Open Editor»

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка600 просмотров
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Есть сайт на wordpress.

Необходимо настроить работу плагина «Open Editor» в двух моментах его работы.

Смотрите вложенный файл - ТЗ.

Предлагайте Вашу цену,  за которую сможете выполнить.

Спасибо.

WordPressДоработка сайта на WordPress
2 года назад
embargo12
Антон 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
amberland512
Дмитрий 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Работой и сотрудничеством доволен - всё быстро сделано, и точно, согласно задания. Надо было найти ошибки в плагине и восстановить работоспособность сайта. Очень хорошо разбирается в wordpress. Кому нужно что-то там изменить, доработать, исправить - рекомендую с ним работать!
Отличный заказчик: моментально вышел на связь и постоянно её поддерживал, понятно объяснил техническое задание, оплатил сразу же по просьбе. Рекомендую к сотрудничеству!